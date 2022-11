Boostheat : point d'étape sur la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Lyon

(Boursier.com) — Boostheat , acteur industriel français de l'efficacité énergétique, fait un point d'étape sur la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 4 octobre 2022 et l'Offre Ferme sous conditions suspensives de prise de participation minoritaire au capital de la société par HBR Investment Group (HBR).

Le Tribunal a fixé au 6 décembre prochain l'audience devant se prononcer sur la poursuite de la procédure de sauvegarde. D'ici à cette date, BOOSTHEAT et HBR travaillent à la levée des conditions suspensives afin de finaliser le projet de prise de participation et lancer le plan stratégique de retournement de BOOSTHEAT.

À ce titre, HBR a informé BOOSTHEAT de l'avancée de la levée des conditions suspensives en ces termes :

"(...)nous vous informons à ce stade être en mesure de lever la condition suspensive (iv) relative au bailleur.

S'agissant de la condition suspensive (ii), les obligataires ont décidé unanimement d'accepter les conditions de l'offre proposée par HBR et en conséquence d'abandonner la quasi-totalité de leur créance. Nous saluons l'engagement des obligataires qui nous permet d'entrevoir la restauration des équilibres financiers de BOOSTHEAT avec plus de sérénité. Ainsi nous pourrons consacrer les nouveaux apports financiers au projet ambitieux porté par les collaborateurs de l'entreprise tout en leur permettant d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Cependant, s'agissant des banques, à ce jour, 4 établissements (représentant 86% de la dette bancaire) ont donné une réponse favorable et deux établissements n'ont pas encore donné de réponses favorables."

Dans l'hypothèse où les conditions suspensives, hors arrêté par le Tribunal de commerce de Lyon d'un plan de sauvegarde conforme à l'Offre Ferme, ne seraient pas levées à cette échéance, l'administrateur judiciaire a déposé, à titre conservatoire, des requêtes en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, puis de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La société continuera à communiquer sur les prochaines évolutions de sa procédure et en particulier sur la levée progressive des conditions suspensives par HBR. À ce stade, la suspension de la cotation des actions BOOSTHEAT est maintenue.