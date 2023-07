Boostheat : partenariat avec Proxipel pour optimiser les performances de ses machines industrielles

(Boursier.com) — BOOSTHEAT , acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce un partenariat avec Proxipel, un acteur industriel spécialisé dans la transformation et la valorisation de la biomasse sur la nouvelle solution logicielle "edge IoT" issue de l'activité "BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3)".

Cette annonce fait suite à la lettre d'intention reçue par BOOSTHEAT en mai dernier. L'objectif de cette collaboration est d'optimiser les performances des futures générations de machines à pellet de Proxipel en mettant en place une solution d'analyse de données embarquée développée par BOOSTHEAT.

Après une étude approfondie des solutions logicielles existantes, Proxipel a retenu l'approche novatrice de BOOSTHEAT, soutenue par un retour d'expérience positif de sa solution logicielle déployée sur le terrain. Le projet de partenariat prévoit la réalisation de tests pilotes opérationnels, intégrant la solution logicielle "edge IoT" développée par BOOSTHEAT, qui sera directement intégrée sur la nouvelle unité de production de Proxipel.

Cette solution logicielle IoT innovante permettra de traiter les données collectées au sein même de l'unité mobile de fabrication de pellet de Proxipel, offrant ainsi des informations précieuses sur leur efficacité et leur productivité. En traitant les données localement plutôt que dans le Cloud, cette approche réduit les temps, les coûts de traitement des données, la dépendance à la connectivité, tout en améliorant l'efficacité des processus.

Pour Proxipel, l'intégration de cette solution est un accélérateur pour optimiser les performances de ses futures générations de machines grâce à l'analyse de données embarquée.

Dans le cadre de ce projet, Proxipel prévoit de mettre en service une première unité pilote. Cette unité, qui représente la première application opérationnelle de la technologie de Proxipel, sera une unité mobile de production de pellets et servira de modèle pour les solutions futures de l'entreprise. La solution logicielle développée par Boostheat sera intégrée dans cette unité pilote, permettant l'acquisition, le stockage et l'analyse des données captées par l'automate et d'autres capteurs.