Boostheat : nouvelle levée de fonds

(Boursier.com) — Boostheat réalise une nouvelle levée de fonds par tirage d'une tranche de 200 ORA, pour une valeur nominale de 500 kE, souscrite le 14 février par Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Ce tirage a été réalisé avant le 15 février. ITTO a ainsi versé la totalité des 1,5 ME annoncés pour le financement de la période d'observation. Ce montant vient compléter le soutien financier solide d'HBR Investment Group de 1 ME en compte courant (dont 500 kE ont déjà été versés fin janvier 2023 et 500 kE d'ici fin février 2023) pour financer cette même période. D'autres tirages sont prévus pour financer le projet de retournement estimé à date à 5,9 ME.

En parallèle, Boostheat est en phase de relecture finale de son projet de plan de sauvegarde qui devrait être circularisé aux organes de la procédure dans les meilleurs délais puis aux créanciers de la société.

Il est précisé que ce tirage d'une tranche de 200 ORA pourrait donner lieu à la création de 13.020.833 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté (soit le 13 février 2023). La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,68%.

A l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement maximale est de 25,5 ME, dont 5,5 ME à utiliser jusque fin mai 2023).