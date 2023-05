Boostheat : lettre d'intention en vue d'un partenariat

(Boursier.com) — Boostheat , acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir reçu une lettre d'intention de la part d'un acteur industriel de la valorisation de la biomasse pour un projet de partenariat de développement sur la nouvelle solution logicielle "edge IoT" issue de l'activité "BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3)".

Cet acteur industriel, spécialisé dans la transformation et la valorisation de la biomasse, souhaite optimiser les performances de ses futures générations de machines en mettant en place une solution d'analyse de données embarquée. Après avoir mené une étude de marché des solutions logicielles existantes, cet acteur a retenu l'approche novatrice de BOOSTHEAT et le retour d'expérience positif de sa solution logicielle déployée le terrain.

Ce projet de partenariat associerait des tests pilotes opérationnels en intégrant la solution logicielle "edge IoT" développée par BOOSTHEAT dans les machines. Cette solution logicielle IoT innovante permet de traiter les données collectées au sein même de la machine plutôt que dans le Cloud pour fournir des informations sur l'efficacité et la productivité de la machine. Ceci réduit les temps et les coûts de traitement des données et améliore l'efficacité des

process.