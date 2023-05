(Boursier.com) — Boostheat lance Caliper, le premier démonstrateur de sa solution IoT Edge dédiée à l'optimisation de l'efficacité énergétique des produits. Avec Caliper, les entreprises industrielles ont la possibilité d'accéder à une nouvelle solution logicielle IoT Edge qui leur permet d'optimiser les performances de leurs produits et de leurs opérations de maintenance, tout en réduisant les coûts et en déployant des solutions plus efficaces. A cette fin, Caliper, son premier démonstrateur technologique, est spécialement conçu pour mettre en avant cette solution novatrice sur un premier cas d'application : l'optimisation des consommations d'énergie.

Caliper se positionne comme une solution sur mesure permettant aux industriels de garantir l'efficacité énergétique de leurs parcs de machines. Cette solution vise à accompagner les industriels dans l'optimisation ou la démonstration de l'efficacité de leurs machines en termes de gestion énergétique. Le démonstrateur technologique représente une avancée significative pour les équipes de Boostheat dans l'amélioration de leurs futurs produits. En maîtrisant leur consommation d'énergie de manière plus précise et en optimisant l'efficacité énergétique de leurs machines, les industriels pourront ainsi réaliser des économies substantielles et contribuer à la préservation de l'environnement.

Cette solution pourra être mis à disposition des industriels à partir du second semestre 2023 pour répondre à de nombreux cas d'usage sur l'optimisation énergétique dans les secteurs de la fabrication, de la construction, du transport, de l'alimentation, de l'énergie, de la santé et de l'agriculture.