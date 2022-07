Boostheat : la trésorerie fond à 1,6 ME à fin juin

(Boursier.com) — Boostheat disposait d'une trésorerie de 1,6 millions d'euros à fin juin, contre 3,5 ME six mois plus tôt. Les tirages sur la ligne de financement en fonds propres mise en place en mai 2021 avec IRIS Capital ont permis de lever 1 ME depuis le début de l'exercice 2022. Cependant, depuis quelques semaines, les conditions de marché limitent fortement la capacité d'utilisation additionnelle.

Simultanément, comme annoncé lors des résultats annuels 2021, la société est pleinement mobilisée dans la recherche de partenaires industriels, commerciaux et financiers et tiendra informé le marché de l'évolution de sa situation.