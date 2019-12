Boostheat France : partenariat national avec Unergies

(Boursier.com) — Boostheat, acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, et UNERGIES, groupement de 10 partenaires sur le territoire national spécialisé dans l'installation, la maintenance, les travaux en génie climatique et les métiers associés, annoncent la signature d'un partenariat national sur le déploiement d'une offre à destination des collectivités territoriales et des professions libérales.

Ayant déjà collaboré sur des projets communs auprès de collectivités locales en 2019, BOOSTHEAT France et UNERGIES souhaitent amplifier leur collaboration en 2020 dans le cadre d'un partenariat.

"Après la réalisation de belles références dans le domaine des bâtiments publics avec la Ville de Vénissieux ou la FDE62 cette année, BOOSTHEAT France est très heureux de la contractualisation de ce partenariat qui vise à amplifier sa dynamique opérationnelle sur ce marché en s'appuyant sur un acteur national expert dans l'installation et l'exploitation de solutions énergétiques dans les bâtiments tertiaires", témoigne Philippe Dujardin, Directeur de BOOSTHEAT France.

"C'est aussi un partenariat entre des PME françaises, BOOSTHEAT et les 10 membres du groupement UNERGIES, qui savent apporter des réponses agiles au plus près des besoins des clients", conclut-il.