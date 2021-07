Boostheat : financement obligataire de 5 ME souscrit par des actionnaires de référence

Boostheat : financement obligataire de 5 ME souscrit par des actionnaires de référence









(Boursier.com) — La société Boostheat a décidé la mise en place d'un financement obligataire d'un montant d'environ 5 ME, souscrit intégralement par des actionnaires de référence et administrateurs.

Ce financement prendra la forme d'obligations avec option de remboursement en numéraire ou en actions au gré de la société. Cette opération a été réalisée auprès d'un pool d'actionnaires de référence et d'administrateurs, dont HOLDIGAZ (3,925 ME), OFFICIUM PROJECTS (200 KE), FLUXYS (25 KE), UMA (250 KE) et Monsieur Luc JACQUET (550 KE), dont les représentants sont, directement ou indirectement, administrateurs de la société, et qui ont souhaité doter la société de moyens adaptés à la feuille de route dessinée par son Directeur Général.

Les obligations souscrites porteront intérêt à 1% sur la période et ont une échéance au 23 juillet 2022. En cas de transfert de cotation sur la marché Euronext Growth, Boostheat disposera d'une option de rembourser par anticipation le principal et les intérêts des obligations soit en numéraire, soit, sous réserve de disposer des délégations de compétence requises, en actions de la société par voie de compensation de créance, le prix des actions étant fixé à 1,5422 euros (correspondant à la moyenne pondérée par le cours de bourse de l'action de la société au cours de 20 séances précédant la date de décision du Conseil d'Administration ayant décidé l'émission obligataire).

Simultanément, le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Luc Jacquet, ancien Directeur Général et co-fondateur de l'entreprise. Il souhaite ainsi pouvoir se consacrer pleinement à de nouveaux projets professionnels et personnels, et céder sa place à un futur administrateur dont l'expérience permettra d'accompagner la nouvelle ambition de Boostheat.