Boostheat fait le point sur ses financements et sur la procédure en cours

(Boursier.com) — Boostheat fait un point d'étape sur le financement de son plan de retournement soutenu par HBR Investment Group (HBR), son actionnaire de référence, sa trésorerie à date et la procédure en cours.

Point de trésorerie

Boostheat réalise une nouvelle levée de fonds de 500 kE de nominal par le tirage de 1 tranche de 200 ORA sur sa ligne de financement en fonds propres avec Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO) pour financer le début de son plan de retournement.

Avant le tirage annoncé ce jour, Boostheat disposait d'une situation de trésorerie disponible de 510 kE. Les prochains tirages sur la ligne de financement serviront à poursuivre le financement du plan de retournement.

Dans ce cadre, Boostheat a reçu la confirmation de l'engagement d'ITTO, à financer la société à hauteur d'au moins 500 kE par mois pendant la durée du contrat en cours, dès lors notamment qu'HBR Investment Group conserve le contrôle de la société.

Il est rappelé que les moyens financiers nécessaires pour financer la période d'observation et la mise en oeuvre du retournement projeté sont estimés à environ 7,9 ME jusqu'à fin 2023 (dont 5,9 ME de coûts de fonctionnement et 0,9 ME pour la restructuration de la dette hors rachats de créances financés directement par HBR Investment Group).

A cet égard, HBR Investment Group a démontré un soutien financier solide et mesuré à la réussite du plan de retournement de Boostheat avec, à ce jour, un apport en compte courant de 500 kE, sur le total de 1 ME autorisé par le juge commissaire. En limitant son apport immédiat pour l'adapter au plus juste des besoins réels de Boostheat, HBR Investment Group démontre "sa volonté de ne pas alourdir inutilement le passif". En parallèle, Boostheat informe qu'HBR Investment Group s'est engagé à désintéresser ses créanciers à hauteur de 720 kE pour apurer le passif de la société, dont 70 kE ont déjà été versés à ce 28 mars.

Au final, l'engagement total de HBR s'élèvera à au moins 1,2 ME pour soutenir la société et racheter son passif (créances bancaires, crédit-bail et rachat des créances obligataires).

Prolongation de la période d'observation

Boostheat annonce par ailleurs avoir circularisé son projet de plan de sauvegarde aux organes de la procédure. Il devrait être adressé aux créanciers dans les jours à venir.

Une audience devrait se tenir le 29 mars 2023 devant le Tribunal de Commerce de Lyon au cours de laquelle Boostheat devrait obtenir la prolongation de sa période d'observation. Ce délai légal est de 30 jours, généralement porté à 45 jours par mesure de précaution.

Ainsi, Boostheat espère pouvoir présenter son plan de sauvegarde au Tribunal de Commerce aux environs de fin avril/ début mai. En cas de validation de ce plan par le Tribunal, ceci mettrait fin à la procédure de sauvegarde et permettrait à la société de se projeter dans la mise en oeuvre d'un plan de continuation.

En séance, l'action Boostheat décroche de près de 16% à 0,007 euro.