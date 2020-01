Boostheat fait le point

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boostheat, acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, fait le point sur ses principaux faits marquants au terme de l'exercice 2019. Luc Jacquet, CEO et cofondateur de la société, a déclaré : "La rétrospective de l'année 2019 souligne les nombreuses étapes franchies avec succès par BOOSTHEAT. Seulement un an après l'inauguration de notre usine à Vénissieux en novembre 2018, nous dépassons de 90% l'objectif des 200 commandes que nous nous étions fixés et prouvons l'intérêt du marché pour notre BOOSTHEAT.20. Ce chiffre démontre notre aptitude à convaincre le consommateur final et de grands partenaires commerciaux. Au-delà, BOOSTHEAT a su s'associer avec des réseaux d'installateurs pour mailler le territoire français et prendre en charge les installations prévues en 2020.

À l'occasion de notre introduction en Bourse il y a seulement quelques mois, nous avons obtenu le soutien d'actionnaires de poids aussi bien financiers qu'industriels qui nous permettent d'assurer le déploiement planifié.

En 2019, nous voulions démontrer l'intérêt du marché pour notre chaudière. En 2020, nous démontrerons que les réseaux activés sont opérationnels et que notre chaudière peut être installée par ceux-ci".

381 COMMANDES SUR L'EXERCICE 2019, AU-DELÀ DES OBJECTIFS

L'année 2019 a été marquée en premier lieu par le succès de la commercialisation du premier produit de BOOSTHEAT, la BOOSTHEAT.20, une pompe à chaleur gaz aux performances énergétiques estimées comme les plus efficaces du marché, au regard du critère d'efficacité d'utilisation du gaz.

En décembre 2019, le Groupe a franchi son premier jalon avec 200 commandes enregistrées, en avance sur l'objectif annuel qui avait été annoncé lors de son introduction en Bourse.

À fin 2019, le Groupe a enregistré au total 381 commandes BOOSTHEAT.20, soit 1,9 fois au-dessus de l'objectif.

À noter qu'environ 20% des clients français ont choisi une solution de financement auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec lequel BOOSTHEAT a signé un partenariat.

Le chiffre d'affaires attendu 2019 n'est pas encore représentatif de ce potentiel... À date, environ 40 chaudières BOOSTHEAT.20 ont été installées (dont 20 projets pilotes). Les installations restantes, et les facturations associées, seront cadencées progressivement en 2020 grâce à l'appui d'un réseau d'installateurs en cours d'élargissement, notamment tout récemment avec la signature d'un partenariat avec le groupement UNERGIES.

UN PLAN D'INSTALLATION EN PLACE DÈS 2020 AVEC L'APPUI D'UN RÉSEAU ÉLARGI DE PARTENAIRES

En France, premier marché du Groupe, BOOSTHEAT a mis en place une stratégie commerciale globale multicanale mixant les outils de marketing digitaux avec un réseau physique d'agents commerciaux (17 agents certifiés BOOSTHEAT) pour couvrir le territoire français. L'année 2019 a été marquée par de premiers partenariats avec des réseaux d'installateurs, parmi lesquels le groupe ISERBA5 ou des installateurs régionaux, tels que Gaz de Bordeaux, Logista Hometech et Solwind. En parallèle, le centre technique BOOSTHEAT (5 techniciens formateurs) forme et anime le réseau d'installateurs, suit la qualité des opérations sur le terrain et réalise le support du réseau.

En décembre 2019, BOOSTHEAT a signé un partenariat structurant avec le réseau UNERGIES, un groupement de 10 partenaires, pour déployer ensemble l'offre BOOSTHEAT.20 auprès des collectivités locales et des professions libérales. Ce partenariat porte sur 3 axes majeurs : la formation, l'installation et le SAV des BOOSTHEAT.20.