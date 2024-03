Boostheat et Enertime annoncent la signature d'un accord en vue d'une collaboration dans le domaine de la compression d'hydrogène

(Boursier.com) — BOOSTHEAT , acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, et ENERTIME, société française des "CleanTech" au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique et biomasse, annoncent la signature d'un accord en vue d'une collaboration stratégique ambitieuse dans le domaine de la compression d'hydrogène.

BOOSTHEAT est un acteur reconnu de la filière de l'efficacité énergétique, proposant des solutions matérielles et logicielles technologiquement avancées qui s'appuient, en particulier, sur des technologies de compression au sein de son département " Solutions de Compression Thermique (TCS) ". BOOSTHEAT combine un savoir-faire propre de compression et des capacités de bureau d'étude système.

ENERTIME est une PME industrielle visionnaire, devenue en quinze ans un acteur majeur de la filière française de l'efficacité énergétique et de la géothermie profonde avec des solutions de fortes puissances s'appuyant sur une technologie de turbomachines propriétaires et en particulier de compresseurs centrifuges adaptés à la compression à fort débit et haute température.

Fluide ionique

C'est dans ce contexte que BOOSTHEAT et ENERTIME ont décidé de collaborer pour accélérer le développement d'un compresseur innovant à fluide ionique, destiné à répondre aux besoins spécifiques du marché du stockage décentralisé d'hydrogène et des stations de ravitaillement en hydrogène pour la mobilité décarbonée. Ce développement sera nourri par le savoir-faire de BOOSTHEAT dans le domaine de la compression à piston dans des conditions de fonctionnement extrêmes et par les travaux réalisés par ENERTIME depuis 2022 autour du développement d'un compresseur d'hydrogène à piston liquide, en partenariat avec un professeur de l'Université Technologique de Compiègne (UTC) (Projet HYRECO : voir communiqué du 29 Novembre 2021).

La prochaine phase de développement consiste dans la réalisation d'un pilote industriel. Celle-ci nécessitera des compétences spécifiques en compression qui seront mises en oeuvre par BOOSTHEAT, permettant à ENERTIME de se concentrer sur l'exécution de ses 8 projets de machines thermodynamiques ORC, Pompes à Chaleur, et machines de détente et compression pour le stockage d'électricité et la concrétisation d'autres perspectives importantes dans ces domaines pour 2024.

En fonction des résultats obtenus par BOOSTHEAT lors de cette prochaine phase, les partenaires envisagent d'ores et déjà la création d'une coentreprise pour la commercialisation de cette toute nouvelle génération de compresseur d'hydrogène.

Les partenaires prévoient d'initier, en parallèle du développement du pilote, des actions de développement commercial, que ce soit auprès de potentiels partenariats technologiques ou industriels ou de clients finaux...