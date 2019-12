Boostheat est en avance sur son objectif de 200 chaudières commandées

(Boursier.com) — Le spécialiste industriel français de l'efficacité énergétique, Boostheat, qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, indique avoir franchi le cap des 200 commandes de Boostheat.20 prévu pour la fin de l'année. L'entreprise remplit ainsi en avance le 1er objectif qu'elle s'était fixé lors de son introduction en bourse.

Ces commandes se décomposent de la façon suivante :

- La France représente 60% du total des commandes. Sur un total de 121 commandes, les particuliers en représentent 74% (90 commandes) et le solde est composé de 31 B2B (majoritairement petit collectif et tertiaire). Le Groupe rappelle qu'en France, les premières installations de chaudières Boostheat.20 ont démarré fin septembre. Boostheat s'appuie sur des installateurs internes mais aussi sur un réseau de partenaires -Gaz de Bordeaux, le groupe ISerba, Unergies notamment- qui lui permet de couvrir une partie significative du territoire national.

- la Suisse représente 25% du total des commandes. Pour rappel, le Groupe a signé un partenariat exclusif de commercialisation avec son actionnaire historique, Holdigaz, acteur majeur gazier en Suisse. Holdigaz, via sa filiale Novogaz, a pris en charge la commercialisation exclusive des chaudières Boostheat.20 pour la Suisse avec une première commande de 50 Boostheat.20 en 2019. Holdigaz a également exprimé des intentions de commandes pour 250 unités en 2020, 500 unités en 2021 et 750 unités en 2022.

- Enfin, l'Allemagne représente 15% du total des commandes, avec un total de 29 commandes enregistrées à date, dont 25 B2B. Avec une filiale de commercialisation ouverte au second semestre 2018, cette zone géographique démontre l'étendue de son potentiel. Le marché des pompes à chaleur connaît une dynamique très forte en Allemagne et la certification récente de la Boostheat.20 au BAFA, ouvrant droit à une aide de 6.750 euros pour les particuliers qui optent pour une Boostheat.20, va être un accélérateur de prises de commandes. En novembre 2018, la Boostheat.20 avait déjà été élue Produit innovant gaz de 2018 lors du prix ERDGAS, à Berlin en Allemagne.

Boostheat adresse en priorité les marchés de la rénovation de la maison individuelle ainsi que du petit collectif et du tertiaire (surfaces commerciales, immeubles de bureaux), prioritairement en France, Allemagne et Suisse. Au total, le marché cible de Boostheat représente 232.400 chaudières par an à remplacer, soit un marché global estimé à 3,3 MdsE par an.