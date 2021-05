Boostheat : Eric Lambert succède à Luc Jacquet

(Boursier.com) — Le 30 avril 2021, Boostheat a annoncé un changement de direction générale avec la nomination d'Eric Lambert (53 ans) au poste de Directeur Général en remplacement de Luc Jacquet, fondateur, qui a présenté, au Conseil d'Administration la démission de son mandat de Directeur Général. La prise de fonction se fera au 18 mai 2021.

Après 10 ans de développement, il est apparu qu'une nouvelle direction était nécessaire pour assurer à Boostheat le succès industriel et commercial de sa rupture technologique dans le domaine de l'efficacité énergétique , expliquent le Conseil d'Administration et Luc Jacquet qui souhaitent ainsi donner à l'entreprise un nouveau cap mené par un Directeur Général doté d'une solide expérience industrielle .

Luc Jacquet assurera ses fonctions jusqu'au 18 mai ainsi que la transition nécessaire au côté d'Eric Lambert. Il conserve par ailleurs son mandat d'administrateur au sein de la société. La société démarre une nouvelle page de son histoire ancrée sur une stratégie et des valeurs inchangées mais avec une dimension opérationnelle nouvelle , indique le Conseil d'Administration de l'entreprise.

Eric Lambert entend mettre toute son expérience au service de la transition énergétique et de l'innovation industrielle chez Boostheat. Il présentera sa feuille de route pour les prochaines étapes après une phase nécessaire d'intégration et d'analyse.

Eric Lambert déclare : Je suis particulièrement enthousiaste de prendre la Direction Générale de Boostheat. J'entends poursuivre le travail accompli par Luc Jacquet et l'ensemble des collaborateurs. La Société fait face à des enjeux importants et je suis impatient de les relever avec les équipes. J'ai relevé de nombreux challenges au cours de ma carrière, tant humains que techniques ou économiques, et je compte bien mettre mon expérience au service de la transition écologique et de l'innovation industrielle chez Boostheat. Je présenterai ma feuille de route pour les prochaines étapes après une phase indispensable d'analyse et d'échange avec les équipes .

La reprise de la cotation des actions Boostheat interviendra le lundi 3 mai à l'ouverture de Bourse. Le titre, dont la cotation était suspendue depuis le 30 avril à l'ouverture des marchés, était sur un dernier cours de 2,66 euros.