Boostheat encaisse une perte de -5,5 ME au 30 juin

Boostheat encaisse une perte de -5,5 ME au 30 juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boostheat a vu son EBITDA ressortir à -5 ME au 30 juin 2020 contre -4,2 ME au 30 juin 2019. Le résultat opérationnel courant ressort à -6,4 ME contre -5,3 ME. Le résultat net est une perte de -5,5 ME au 1er semestre 2020 contre -5,7 ME au 1er semestre 2019.

Le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 17,2 ME au 30 juin 2020 (contre 18,3 ME au 31 décembre 2019). Ce niveau de trésorerie permet au Groupe de couvrir ses besoins de financement au-moins jusqu'en septembre 2021.

Le 7 juillet dernier, le groupe annonçait le lancement de son plan stratégique " Efficiency 2022 ". Un plan articulé autour d'un travail d'optimisation de la performance et de la fiabilité de la BOOSTHEAT.20, d'une restructuration des activités commerciales et techniques et de l'optimisation de sa structure de coûts. Boostheat vise notamment un EBITDA positif dès 2022 avec la vente d'au moins 2 000 chaudières.