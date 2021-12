Boostheat élargit son partenariat avec DALKIA

(Boursier.com) — BOOSTHEAT , acteur industriel français de l'efficacité énergétique annonce élargir son partenariat avec DALKIA à la mise au point d'une pompe à chaleur à haute température sur base de la compression thermique destinée à la production d'eau chaude sanitaire. Une première expérimentation sur le

terrain est prévue dès début 2022. Au cours de cette dernière décennie, les réglementations thermiques impulsées par l'Europe pour tenir ses objectifs de neutralité carbone en 2050 ont rendu les bâtiments de plus en plus économes en énergie, aussi bien dans les logements en rénovation que dans les logements neufs.

En conséquence, la consommation énergétique liée au chauffage diminue significativement et celle liée à l'eau chaude sanitaire prend une part croissante parmi les autres usages.

Aujourd'hui les acteurs de la transition énergétique s'intéressent plus que jamais à l'amélioration de la performance des systèmes de production d'eau chaude sanitaire par l'intégration d'énergies renouvelables et l'optimisation de la production. Les récentes hausses du prix des énergies et celles à venir encouragent toute l'industrie du bâtiment résidentiel et commercial à considérer ces nouvelles solutions qui leur garantissent économie d'énergie et diminution de leur empreinte carbone.

DALKIA est un partenaire historique de BOOSTHEAT, avec qui il collabore depuis 2013 sur des sujets liés aux problématiques du chauffage pour l'habitat collectif, les bâtiments tertiaires et publics. BOOSTHEAT élargit aujourd'hui son partenariat pour la mise au point d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire à haute température.

La société BOOSTHEAT, fabricant de solutions à haute efficacité énergétique, travaille ainsi sur la mise au point d'une pompe à chaleur haute température, dont le cycle thermodynamique est assuré par le compresseur thermique breveté de la société.