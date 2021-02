Boostheat démarre l'exercice 2021 avec une trésorerie de 10,6 ME

(Boursier.com) — Boostheat a finalisé son plan de sauvegarde de l'emploi, de rationalisation de ses implantations et de ses coûts. Boostheat aborde donc l'exercice 2021 avec une organisation "optimisée" et une équipe resserrée (52 collaborateurs contre 97 à fin 2019).

Sur le plan financier, grâce à la gestion stricte des coûts et l'obtention de ressources additionnelles au cours de l'exercice (6,0 ME de PGE, 1,0 ME de prêt innovation et 0,3 ME de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes), Boostheat démarre l'exercice 2021 avec une trésorerie de 10,6 ME. La société réfléchit d'ores et déjà aux différentes opportunités d'optimisation et d'extension de ses ressources financières au cours de l'année.

Sur le plan commercial, après avoir suspendu les activités ventes et installations de sa première génération de chaudière BOOSTHEAT.20 au printemps 2020, la société se concentre sur la nouvelle génération de celle-ci : la BOOSTHEAT.20 Connect.