Boostheat certifié ISO 9001

Boostheat certifié ISO 9001









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Boostheat a obtenu la certification ISO 9001 version 2015 en ce début d'année. Avec cette certification ISO 9001 version 2015, le groupe reçoit l'agrément qualité reconnu largement pour son haut niveau d'exigence. Cette certification, délivrée par le Bureau Veritas, à la suite d'un audit conduit en fin d'année 2020, vient récompenser le travail et l'implication de l'ensemble des collaborateurs et l'engagement de sa Direction dans la démarche d'amélioration continue de son organisation et de ses métiers.

Boostheat a conçu ses processus de pilotage selon le référentiel ISO 9001 dès le démarrage de sa phase d'industrialisation, plaçant ainsi le client au coeur de ses processus de pilotage et le système de management de la qualité en transverse de son organisation. Cette première certification n'a fait l'objet d'aucune non-conformité. L'auditeur a souligné l'efficacité et la maturité du système de management de la société. Avec l'obtention de la norme ISO 9001 version 2015, Boostheat "confirme son ambition de développer des produits de chauffage efficaces répondant aux nouveaux défis de la transition écologique et conformes aux réglementations nationales qui imposeront des solutions limitant la production de gaz à effet de serre au travers de normes de plus en plus contraignantes".