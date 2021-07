Boostheat : aucun chiffre d'affaires au 1er semestre











(Boursier.com) — Boostheat qui a annoncé hier un plan de financement de 5 ME auprès de ses actionnaires historiques, fait, ce matin, le point sur sa stratégie. La société rappelle ainsi disposer d'un parc d'une soixantaine de machines installées et gérées au quotidien via son Centre de Relations Clients, lui permettant ainsi de suivre au jour le jour "le confort client et l'apport réel de sa technologie".

"Avec la volonté d'offrir une performance et un service à la hauteur des attentes de chacun de ses clients, BOOSTHEAT évalue actuellement, au cas par cas, sa capacité à mettre à niveau et à maintenir au mieux les installations en fonction de l'adaptation de son offre produit aux conditions d'usage de ses clients", explique la société.

Dans ce cadre, aucune nouvelle vente n'a été réalisée depuis le 1er semestre 2020 et aucun chiffre d'affaires n'a été reconnu au cours du 1er semestre 2021. Les commandes en suspens, que ce soit celles reçues en direct ou via des partenaires comme HOLDIGAZ, seront étudiées au cas par cas à l'aune de la future stratégie commerciale.

L'entreprise entend toujours être un acteur de référence de la transition écologique sur le terrain de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, de l'utilisation optimisée des énergies renouvelables et de l'optimisation des consommations énergétiques.