Boostheat : Au 30 juin 2023, la trésorerie brute était de 1.221 KE

(Boursier.com) — Le résultat d'exploitation de Boostheat s'améliore avec une perte réduite d'un tiers entre le 1er semestre 2022 (-4.660 KE) et le 1er semestre 2023 (-3.067 KE). Cette dynamique est liée au repositionnement stratégique qui a permis de réduction de 15% de la masse salariale (effectif ramené de 28 collaborateurs au 30 juin 2022 à 12 collaborateurs au 30 juin 2023) et de 29% des charges externes (loyers, conseils, etc.).

Le résultat financier s'améliore également, à -86 KE contre -227 KE au 1er semestre 2022 de sorte que le résultat courant passe de -4.887 KE à -3.153 KE. Le résultat exceptionnel ressort à -22.253 KE. Il est composé presque exclusivement de charges calculées, sans impact sur la trésorerie, majoritairement liées au traitement comptable des pénalités de conversion du contrat de financement souscrit auprès d'ITTO.

Au final, le résultat net semestriel s'élève à -25.319 KE, du fait de cette perte exceptionnelle comptable.

Au niveau bilanciel, les opérations de rachat des créances obligataires et bancaires par HBR Investment Group et les paiements en directs réalisés par celle-ci ont permis à BOOSTHEAT de se désendetter massivement pour la totalité de ce montant. HBR Investment Group est devenu le seul obligataire et principal créancier de Boostheat et s'est engagé à ne pas demander le remboursement en numéraire de ses créances qui pourront être converties en capital au fil de l'eau. Au 30 juin 2023, la trésorerie brute était de 1.221 KE contre 445 KE au 31 décembre 2022. Les dettes financières s'élèvent à 20.187 KE.

A ce jour, Boostheat dispose d'une capacité résiduelle de financement maximale de 23.000 KE couvrant les besoins de financement de l'entreprise au cours des 12 prochains mois.