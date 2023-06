Boostheat annonce la nomination d'Emilien Benhard au poste de Directeur des Opérations

(Boursier.com) — Boostheat , acteur industriel dans le domaine des technologies de l'efficacité énergétique en France, annonce la nomination d'Emilien Benhard au poste de Directeur des Opérations (COO - Chief Operating Officer).

Emilien Benhard aura pour mission de piloter et superviser les opérations dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'entreprise et plus particulièrement accompagner la transformation de BOOSTHEAT autour de ses deux activités, compression thermique et logicielles, afin de proposer de nouvelles solutions innovantes répondant aux besoins d'efficacité énergétique du marché dans ces domaines.