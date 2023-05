Boostheat annonce la disponibilité de ses moyens de tests avancés en laboratoires

(Boursier.com) — BOOSTHEAT , leader dans le domaine des solutions de compression thermique, annonce aujourd'hui que son activité "Solutions de compression thermique" progresse conformément à son plan de retournement annoncé en début d'année.

L'objectif principal de cette activité est de concentrer ses ressources sur sa brique technologique, le compresseur thermique, afin d'identifier des concepts technologiques innovants et de qualifier leurs applications industrielles, en collaboration avec des partenaires, afin de proposer de nouvelles solutions répondant aux besoins en efficacité énergétique.

Dans la continuité de son plan de retournement, BOOSTHEAT est fière d'annoncer la mise en route de son tout nouveau laboratoire d'essai. Suite au déménagement des installations dans de nouveaux locaux, une phase préalable de mise en route a été effectuée pour garantir la sécurité, la qualité et l'adaptation de ces moyens d'essais aux nouveaux projets de l'activité.

L'entreprise dispose désormais de ses propres installations pour réaliser ses tests unitaires sur les futurs compresseurs thermiques. Ces tests permettront de caractériser en profondeur chaque aspect des compresseurs de la Société, en évaluant leurs performances, leur fiabilité et leur efficacité énergétique. En plus de ces moyens de tests unitaires, le laboratoire est équipé de moyens de tests applicatifs pour évaluer l'intégration des compresseurs thermiques dans des systèmes tels que les pompes à chaleur. Ces tests applicatifs permettent de simuler des conditions réelles d'utilisation et d'évaluer les performances des compresseurs dans des contextes spécifiques et selon des normes d'essais reconnues par les industriels. En utilisant des bancs d'essai pilotés, les équipes du laboratoire sont en mesure de reproduire des scénarios applicatifs variés et de collecter des données précieuses pour améliorer continuellement les nouvelles solutions.

Grâce à ces moyens de tests, BOOSTHEAT dispose désormais d'une infrastructure adaptée pour soutenir l'évaluation de ses solutions de compression thermique sur de nouvelles applications industrielles telles que la production de chaleur, de froid ou encore de cogénération. Ainsi, la Société se dote d'une solution de tests adaptée à son compresseur actuel, ainsi qu'aux futurs prototypes envisagés, afin de répondre à l'évolution croissante des besoins en termes de puissance et de performance d'un compresseur thermique.