Boostheat : accords structurants pour l'allègement significatif du passif

(Boursier.com) — BOOSTHEAT , acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce des accords structurants relatifs à l'allègement significatif de son passif par son désendettement financier accéléré et la mise en vente future d'équipement non utilisé dans le cadre de la nouvelle feuille de route. Sous

réserve de la validation du plan de sauvegarde par le Tribunal de Commerce, ces accords permettront à BOOSTHEAT d'engager pleinement sa stratégie de retournement avec une situation bilancielle largement assainie.

AUTORISATION POUR L'APUREMENT ACCÉLÉRÉ DU PASSIF FINANCIER AVEC BPIFRANCE ET FINALISATION DU PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LES PARTENAIRES BANCAIRES

La société rappelle qu'elle avait obtenu un accord avec son pool bancaire pour un rachat par HBR Investment Group de l'ensemble de leurs créances pour un montant de 10% de la valeur nominale. Bpifrance ayant souhaité un accord global sur l'ensemble des créances qu'elle détient (y compris les avances remboursables non prévues initialement), un protocole transactionnel dédié a été établi entre BOOSTHEAT, HBR Investment Group et Bpifrance nécessitant l'accord du juge commissaire.

Le juge commissaire, par voie d'ordonnance, a autorisé la signature de ce protocole transactionnel entre HBR Investment Group, BOOSTHEAT et Bpifrance concernant l'apurement de l'ensemble du passif financier, composé d'avances remboursables, de prêts d'amorçages, de prêts Innovations et d'un PGE, pour un montant résiduel global de 5,7 ME.

Ce protocole transactionnel a été signé et, dans ce cadre, HBR Investment Group s'est engagé à acquérir auprès de Bpifrance l'ensemble de ses créances pour un montant de 10% de leur valeur et à les convertir en capital, au fil de l'eau selon les besoins, pour renforcer les fonds propres de BOOSTHEAT et ainsi ne pas grever la trésorerie de la Société.

Par ce nouvel engagement non prévu initialement, HBR Investment Group a une nouvelle fois démontré son soutien à la réussite du projet de retournement en acceptant également des conditions de reprise

de la dette issue des subventions.