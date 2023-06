Boosheat : Le résultat d'exploitation s'améliore légèrement

(Boursier.com) — BOOSTHEAT , acteur industriel dans le domaine des technologies de l'efficacité énergétique en France, annonce ses résultats pour l'exercice 2022. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 19 juin 2023.

Le résultat d'exploitation s'améliore légèrement à (11.064) KE contre (11.654) KE au 31 décembre 2021 dans un contexte d'arrêt de la commercialisation. Il tient compte notamment d'une baisse des charges externes de -10% (5.373 KE au 31 décembre 2022) et des charges de personnel de -5% (2.871 KE au 31 décembre 2022) liée à la baisse des effectifs (19 salariés au 31 décembre 2022 contre 28 un an plus tôt). Les dotations aux amortissements et aux provisions passent de 5.291 KE au 31 décembre 2021 à 3.240 KE au 31 décembre 2022. Elles intègrent une dépréciation en totalité des frais de développement (immobilisations incorporelles en cours) et des stocks et encours.

Les immobilisations corporelles ont également été dépréciées pour un montant de 568.593 euros, dans le cadre du démantèlement de l'atelier.

Le résultat financier s'améliore à -171 KE, contre -964 KE au 31 décembre 2021. Le résultat net de l'exercice 2022 s'élève à -10.395 KE, contre -11.679 KE au 31 décembre 2021.

Au niveau bilanciel, les dettes financières s'élevaient à 18,5 ME au 31 décembre 2022 (dont 8 ME de passif obligataire et 10,3 ME d'emprunts bancaires).

Post clôture, les opérations de rachat des créances obligataires et bancaires par HBR Investment Group et les paiements en directs réalisés par celle-ci ont permis à BOOSTHEAT de se désendetter massivement pour la totalité de ce montant. HBR Investment Group est devenu le seul obligataire et principal créancier de BOOSTHEAT et s'est engagé à ne pas demander le remboursement en numéraire de ses créances qui pourront être converties en capital au fil de l'eau.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie brute était de 445 KE. Elle a depuis été renforcée et s'élève à 1,1 ME au 30 avril 2023 grâce aux différentes levées de fonds souscrites auprès d'ITTO. À noter pour mémoire que la société a reçu en janvier 2023 un apport en compte courant de 0,5 ME par HBR Investment Group.

À noter enfin, qu'aucune réserve n'a été émise sur la continuité d'exploitation par les commissaires aux comptes démontrant ainsi la pertinence de la stratégie mise en place et la solidité de son financement.

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Le Conseil d'administration réuni le 19 juin 2023, a pris acte de la démission d'Isabelle Montfort de son mandat d'administrateur, ce mandat étant incompatible avec d'autres missions professionnelles dans laquelle elle est

engagée.

Le Conseil recherche un(e) administrateur avec une expérience solide en business développement pour

accompagner la nouvelle stratégie de l'entreprise.

Le Conseil d'administration est désormais composé de :

- M. Hugo BRUGIERE, également Président du conseil d'administration ;

- Mme Myriam MAESTRONI, administrateur indépendant ;

- Mme Claudia ZIMMER, administrateur indépendant ;

- M. Baudouin HALLO ;

- M. Emmanuel COURAUD.

"Je tiens à remercier très chaleureusement Mme Isabelle Montfort et à saluer son engagement tout au long de son mandat et sa contribution individuelle de grande qualité à l'ensemble des travaux du Conseil. Je lui présente tous mes voeux de succès pour la suite de ses projets professionnels", a déclaré Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT.

"L'exercice 2022 a été marqué par de nombreux bouleversements dans la vie de BOOSTHEAT avec l'arrêt de la commercialisation de la pompe à chaleur, la recherche d'un repreneur et l'entrée dans une procédure de sauvegarde au mois d'octobre 2022, une étape nécessaire pour préserver l'entreprise. L'entrée d'HBR Investment Group a marqué un tournant dans l'histoire de BOOSTHEAT avec l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour relancer l'entreprise sur des bases plus solides. Un travail considérable a été mené pour apurer le passif et passer l'ensemble des dépréciations nécessaires au cours de l'exercice 2022 pour permettre de redémarrer sur de bonnes bases. Cette année 2023 démarre dans de très bonnes conditions avec la validation du plan de sauvegarde de BOOSTHEAT et par là même sa nouvelle stratégie. Le cap est aujourd'hui bien fixé pour tous. Avec une Société redessinée et un plan de retournement financé, BOOSTHEAT engage une année 2023 importante pour son histoire. Les équipes sont à l'oeuvre pour la réussite de ce projet de retournement et bénéficie de mon plein et entier soutien pour les accompagner" a déclaré Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT.