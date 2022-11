Booking : yeah ?

(Boursier.com) — Booking remonte de 4% avant bourse à Wall Street, au lendemain de sa publication financière trimestrielle. Booking Holdings a affiché des résultats supérieurs aux attentes, avec la reprise estivale des voyages. Les réservations brutes, qui incluent tous les services de voyage réservés par les clients nets des annulations, ont bondi de 36% pour atteindre 32,12 milliards de dollars au troisième trimestre. Les analystes anticipaient un niveau de 30,7 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,1 milliards de dollars, un record trimestriel et une hausse de 29% par rapport à l'an dernier. Les nuitées réservées, qui reflètent la plus grande catégorie de services de voyage chez Booking, ont augmenté de 32% pour atteindre 240 millions. Les analystes tablaient sur 237 millions. Le bénéfice net ajusté a progressé de 26% à 2,7 milliards de dollars, ou 53,03 dollars par action, contre 49,6$ de consensus. Booking fournit par ailleurs une solide guidance pour le trimestre entamé, indiquant que les nuitées réservées en octobre étaient près de 12% plus élevées qu'en 2019, à la même période, après des progressions de 10% en août et septembre.

"Nous voyons des gens qui veulent voyager, qui ont beaucoup d'économies", a déclaré le CEO Glenn Fogel. "Certains voyagent même plus longtemps et en profitent quelle que soit la situation économique".