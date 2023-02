Booking : revenus annuels historiques

(Boursier.com) — Booking Holdings a affiché des résultats supérieurs aux attentes et des revenus record en 2022, avec la reprise des voyages. Les réservations brutes, qui incluent tous les services de voyage réservés par les clients nets des annulations, ont grimpé à 27,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. Les analystes anticipaient un niveau de 26,2 milliards de dollars. Les nuitées réservées, qui reflètent la plus grande catégorie de services de voyage chez Booking, ont été de 211 millions sur le trimestre clos, en ligne avec les attentes. Le bénéfice net trimestriel a été de 1,23 milliard de dollars soit 31,92$ par titre, contre 618 millions de dollars un an plus tôt. Le bpa ajusté a été de 24,74$, contre environ 22$ de consensus. Les revenus trimestriels ont atteint 4 milliards de dollars, contre 3 milliards un an avant et 3,9 milliards de consensus FactSet. Les revenus annuels atteignent un record de 17,1 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 3,06 milliards de dollars.