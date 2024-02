Booking retombe à Wall Street

(Boursier.com) — Booking reculait de 9% après bourse hier soir à Wall Street, au lendemain d'une publication trimestrielle diversement appréciée. Le voyagiste en ligne américain a annoncé pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 32$, à comparer à un consensus voisin de 30$ et à un niveau de 24,7$ environ un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 4,8 milliards de dollars (+18%), meilleurs que prévu, à comparer à un niveau de 4 milliards de dollars un an plus tôt. Booking Holdings a ainsi réalisé des revenus annuels de 21,4 milliards de dollars en croissance de 25%, pour un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars en hausse de 40%. L'Ebitda ajusté a progressé de 34% à 7,1 milliards sur l'exercice. Le groupe a par ailleurs initié un dividende cash trimestriel de 8,75$. Néanmoins, le résultat net sur le trimestre clos a chuté de 82% à 222 millions de dollars.