Booking : réagit bien après les annonces

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Booking Holdings grimpe de près de 5% ce jeudi à 2.186$ à Wall Street dans les premiers échanges, alors que le spécialiste du tourisme en ligne a perdu 2,55$ par action en ajusté au deuxième trimestre, soit plus que la perte de 2,04$ prévue par Wall Street...

Cependant, les revenus du groupe sont ressortis supérieurs aux estimations et ont presque triplé pour la société mère de Priceline et de Kayak, alors que la demande de voyages a rebondi dans le sillage de l'augmentation du rythme de vaccinations et de l'assouplissement des restrictions sanitaires, avec une forte demande signalée en Europe et aux États-Unis. La direction du groupe basée au Connecticut a déclaré que l'Asie, où le taux de vaccinations reste faible, était la région qui avait le moins récupéré en juillet et continuait de s'afficher en baisse significative par rapport aux niveaux de 2019. Les revenus ont grimpé au final à 2,16 Milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street situées à 1,90 Milliard de dollars.