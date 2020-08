Booking perçoit de meilleures tendances, après un trimestre éprouvant

(Boursier.com) — Booking Holdings a souffert au second trimestre, sans surprise, mais fournit une guidance plutôt optimiste. Le voyagiste en ligne du Connecticut a affiché pour le trimestre clos une chute record de 84% de son activité à 630 millions de dollars, avec bien évidemment l'impact du covid, qui ramène les revenus au plus bas d'une décennie. Le consensus était toutefois encore plus bas à 569 millions de dollars. Glenn Fogel, directeur général du groupe, admet que Booking fait encore face à l'impact du virus, mais constate par ailleurs une amélioration des tendances depuis avril, "ce qui est encourageant".

Pour le trimestre clos, le groupe aux marques Booking.com, Kayak ou Priceline, a dégagé un léger bénéfice net de 122 millions de dollars, 2,97$ par titre, en recul de 80% en glissement annuel. Néanmoins, hors éléments non récurrents, le trimestre serait ressorti dans le rouge à hauteur de 10,81$ par titre, contre -11,8$ de consensus.

Rappelons que Booking entend se séparer d'un quart de ses effectifs, face aux conséquences économiques du nouveau coronavirus.