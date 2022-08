Booking Holdings sanctionné après les comptes

(Boursier.com) — Booking Holdings, le voyagiste en ligne américain, corrigeait après bourse à Wall Street hier soir suite à sa publication trimestrielle. Le groupe a confirmé sa recovery post-pandémique, qui resterait toutefois incomplète aux dires du management. Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 19,08$, contre 17,6$ de consensus et 2,55$ de perte par action un an plus tôt. Les revenus ont doublé à 4,29 milliards de dollars, ratant néanmoins de 1% le consensus de marché, contre 2,16 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté a été de 776 millions de dollars, à comparer à une perte de 105 millions sur la période comparable de l'an dernier. Le groupe table sur une saison active au troisième trimestre avec la reprise des voyages. Glenn Fogel, directeur général de Booking Holdings, indique ainsi : "En ce qui concerne l'avenir, nous prévoyons des revenus record pour le troisième trimestre et nous sommes très occupés à travailler avec nos clients et partenaires pour aider à permettre une saison de voyage estivale extrêmement chargée".