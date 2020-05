Booking Holdings : les réservations de nuits d'hôtels ont chuté de 85% en avril !

(Boursier.com) — Booking Holdings recule en pré-séance à Wall Street. L'opérateur de sites de réservation de voyages et d'hébergement a dévoilé des comptes inférieurs aux attentes pour son premier trimestre. Sur la période, la société durement touchée par la pandémie de coronavirus, a essuyé une perte nette de 699 millions de dollars ou 17,01$ par titre contre un profit de 765 M$ ou un bpa de 16,85$ un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort à 3,77$ contre 5,61$ de consensus alors que les revenus ont reculé de 19% à 2,29 Md$. Le groupe a vu le nombre de nuits d'hôtels réservées au premier trimestre fondre de 43%, la chute atteignant 85% sur le mois d'avril !

"La pandémie COVID-19 a eu un impact profond sur notre entreprise et sur l'ensemble de l'industrie du voyage. Nous avons pris des mesures immédiates pour stabiliser l'entreprise en réduisant les coûts et en renforçant notre position de liquidité", a déclaré Glenn Fogel, directeur général de Booking. "Pour l'avenir, grâce à la valeur de notre plateforme, à notre structure de coûts très variable et à notre forte liquidité, je suis convaincu que nous sortirons de cette crise dans une position de force qui nous permettra d'étendre notre rôle de leader dans l'industrie".