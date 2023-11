Booking : des perspectives un peu courtes

(Boursier.com) — Booking recule de 4% avant bourse à Wall Street, au lendemain d'une publication trimestrielle dépassant les attentes, mais de prévisions jugées trop courtes. Le voyagiste en ligne américain a ainsi annoncé pour le troisième trimestre un bénéfice ajusté par action de 72,32$, à comparer à un consensus voisin de 68$ et à un niveau de 42$ environ un an avant. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 7,34 milliards de dollars (+21%), meilleurs que prévu, puisque le consensus était de 7,3 milliards. Booking Holdings anticipe pour le quatrième trimestre une croissance des nuitées de 9% et des revenus à 15% environ des réservations brutes. Sur l'exercice, les réservations brutes sont anticipées en progression d'un peu plus de 20%, alors que les nuitées devraient augmenter de 15 à 19%. Néanmoins, les revenus en pourcentage des réservations sont désormais anticipés en hausse d'environ 10 points de base, contre 20 points de base auparavant. La guidance d'expansion de marge d'Ebitda est enfin confirmée.