Bone Therapeutics : traitement du premier patient dans l'étude de Phase IIb dans les fractures du tibia

(Boursier.com) — Bone Therapeutics annonce le traitement du premier patient de l'étude clinique de phase IIb évaluant ALLOB dans le traitement des fractures du tibia difficiles à guérir.

L'étude de Phase IIb évaluant ALLOB dans les fractures du tibia est une étude contrôlée par placebo, randomisée et en double aveugle qui vise l'évaluation du potentiel d'ALLOB pour l'accélération de la guérison et la prévention des complications tardives chez les patients souffrant de fractures de l'os du tibia par rapport au traitement de référence (placebo), après une période de suivi de 6 mois.

ALLOB sera appliqué via une unique injection percutanée 24 à 96 heures après la réalisation d'une chirurgie de réduction chez des patients souffrant de fractures récentes du tibia et présentant un risque de retard de consolidation. L'étude a été approuvée dans 7 pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Hongrie, République Tchèque et Pologne) et prévoit le recrutement de 178 patients au travers de plus de quarante sites cliniques. La finalisation du recrutement des patients est actuellement prévue pour le premier semestre 2022 et les résultats principaux de l'étude sont attendus au second semestre 2022. Ces dates peuvent changer en fonction de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinements qui en découleront.

"Le lancement de l'étude clinique d'ALLOB dans les fractures difficiles du tibia est une étape stratégique clé pour le développement de Bone Therapeutics. Les fractures difficiles sont une condition pathologique imprévisible, pour laquelle les options thérapeutiques sont très limitées et qui peuvent entrainer un handicap à vie, voire mener à l'amputation. A titre d'exemple, nous estimons que plus d'1,7 million de procédures sont réalisées rien qu'en Europe, aux Etats-Unis et au Japon(1). Des résultats positifs de cette étude pourraient potentiellement mener à la découverte d'un traitement unique et efficace répondant aux attentes de cette population de patients à fort besoin médical" commente Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics.

"Le traitement du premier patient de cette étude de Phase IIb évaluant ALLOB intervient comme initialement prévu à la suite des résultats positifs d'un essai clinique de Phase IIa de 24 mois ayant évalué ALLOB dans les procédures de fusion vertébrale, mais aussi du recrutement et du traitement des patients de l'étude clinique pivot de Phase III pour l'évaluation de notre viscosupplément amélioré, JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou. Des résultats positifs de ces études évaluant ALLOB démontreraient plus encore le potentiel extraordinaire des thérapies cellulaires basées sur les Cellules Stromales Mésenchymateuses pour le traitement d'autres conditions imprévisibles ou graves."