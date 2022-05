Bone Therapeutics signe un accord définitif de souscription pour l'émission d'obligations convertibles d'un maximum de 5 ME avec ABO

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'obtention d'un financement de 5 millions d'euros en obligations convertibles (OCs) avec ABO Securities, arrangée par ABO Securities via son entité affiliée Global Tech Opportunities 15.

Les produits de ce financement seront utilisés à la poursuite du développement clinique de l'actif principal de Bone Therapeutics, sa thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB.

ABO Securities s'est engagé à souscrire jusqu'à 5 millions d'euros en OCs. Les OCs seront émises et souscrites en dix tranches. Une première tranche de 10 OCs d'un montant principal total de 0,5 million d'euros sera souscrite par ABO en présence d'un notaire d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. L'émission et la souscription des neuf tranches restantes d'un montant principal de 500.000 euros chacune pourront être demandées à la seule discrétion de Bone Therapeutics sur une période de dix-huit mois débutant à la date de signature de l'accord de souscription, sous réserve des conditions habituelles relatives à ce type d'accord. Plus précisément, Bone Therapeutics aura le droit de demander à l'investisseur de souscrire à une nouvelle tranche sans son consentement écrit préalable, à l'issue d'une période dont la durée sera de (i) cinq jours de bourse après la date de clôture de la première tranche et après la date de clôture de la deuxième tranche et de (ii) trente jours de bourse après la date de clôture de chaque tranche à partir de la troisième tranche, sous réserve des conditions habituelles relatives à ce type d'accord.

Les OCs, libellées à 50.000 euros chacune, prendront la forme d'un emprunt nominatif subordonné et non garanti. Les OCs ne porteront pas de coupon et auront une date d'échéance de cinq ans après leur émission. Les OCs sont convertibles en actions ordinaires de Bone Therapeutics. Le prix de conversion sera égal à 95% du plus bas VWAP du prix d'actions ordinaire de Bone Therapeutics d'un jour observé pendant une période de dix jours de cotation consécutifs expirant le jour de cotation précédant immédiatement la date de la demande de conversion du détenteur de l'OC.

Les négociations avec l'un des partenaires chinois actuels de Bone Therapeutics pour la finalisation d'un accord portant sur les droits mondiaux d'ALLOB se poursuivent. En parallèle, le conseil d'administration de Bone Therapeutics continue d'examiner les options de combinaison de certaines activités au sein de Bone Therapeutics, en tenant compte au mieux des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes. Les discussions sur la fusion inversée exclusive avec Medsenic se poursuivent. D'autres annonces seront faites en temps voulu, si et quand les circonstances le permettront ou l'exigeront.