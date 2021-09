Bone Therapeutics : signature d'un partenariat de recherche avec Implant Therapeutics dans la thérapie cellulaire

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, et IMPLANT THERAPEUTICS, le spécialiste de la production de cellules dérivées de CSPi hypoimmunogènes et sures pour l'être humain, annoncent la signature d'un accord d'évaluation de recherche.

Cet accord permettra à Bone Therapeutics d'accéder, d'évaluer et de transférer physiquement les lignées de Cellules Souches Pluripotentes induites (CSPi), les milieux, les protocoles de différentiation et l'expertise d'Implant Therapeutics.

Bone Therapeutics est à l'origine du développement d'une plateforme de thérapie cellulaire allogénique de pointe, adaptable à l'échelle industrielle, à base de Cellules Souches Mésenchymateuses (CSM) dérivées de la moelle osseuse. Son produit de thérapie cellulaire allogénique phare issu de cette plateforme, ALLOB, est en cours d'évaluation clinique pour le traitement de différentes indications orthopédiques. Comme annoncé dans des communications antérieures, Bone Therapeutics entend désormais développer son expertise dans d'autres indications cliniques à fort besoin médical. Afin d'atteindre cet objectif stratégique, la Société étend actuellement ses sources de CSMs hors de celles provenant de la moelle osseuse. En parallèle, Bone Therapeutics procède à l'implémentation de techniques de modifications génétiques de ses CSMs afin d'améliorer leur efficacité thérapeutique.

Ce partenariat avec Implant Therapeutics permettra à Bone Therapeutics d'accéder à des CSMs génétiquement modifiées et dérivées de CSPi. Ces CSMs spécifiques d'origine unique sont hautement standardisées, extensibles et adaptables. Elles permettent également une plus grande flexibilité au niveau des techniques de modifications utilisées, comme l'édition génétique et la transduction, contrairement aux approches autologues et allogéniques existantes. Cet accord spécifique durera douze mois et sera focalisé sur la réalisation des stades les plus précoces de la recherche, de la conception du produit et de son évaluation. Bone Therapeutics procèdera en premier lieu à l'évaluation de cette technologie, à la conception du produit et à l'optimisation de ces CSMs dérivées de CSPi. Bone Therapeutics et Implant Therapeutics discuteront en temps requis d'un accord couvrant les étapes de développement commercial de la R&D et la commercialisation en elle-même.

En parallèle, Bone Therapeutics poursuivra la recherche et l'évaluation de gènes d'intérêt, de technologies et de méthodologies de modification génétique. Cette activité séparée aura pour objectif d'améliorer la fonctionnalité et l'efficacité des CSMs dans des indications spécifiques.