Bone Therapeutics sécurise un financement de 11 ME

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui l'obtention d'un financement de 11 millions d'euros.

Ce financement sera utilisé pour la progression des deux actifs clés de la Société, ALLOB et JTA-004, dans les étapes avancées de leur développement clinique. L'opération de financement est constituée de prêts relais à hauteur de 4,75 millions d'euros, d'un placement privé en actions par des actionnaires à hauteur de 1,26 million d'euros (conversion immédiate des obligations convertibles) et, en fonction des besoins de la Société, d'un placement privé d'obligations convertibles (OCs) à hauteur de 4,99 millions d'euros. Les prêts relais sont soumis à l'obtention d'une assurance-crédit, devant obtenir les approbation règlementaires, attendues en mai 2020.

"Ce nouveau financement va nous permettre de maintenir la bonne progression de nos solutions innovantes de traitement dans les phases avancées de développement clinique. Il apportera en outre un soutien plus large à notre activité à la suite des mesures prises par les gouvernements internationaux dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19", commente Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Ce soutien témoigne surtout du potentiel reconnu de notre plateforme de thérapie cellulaire allogénique et de notre solution de protéines prête à l'emploi permettant d'améliorer grandement les conditions de vie des patients atteints de maladies osseuses débilitantes. Nous poursuivons toutefois les préparatifs afin d'être parfaitement opérationnels lorsque les sites sélectionnés pour les études cliniques prévues pour ALLOB et JTA-004 pourront reprendre leur activité normale, pays par pays".

"Nous sommes ravis du soutien continu que nous avons reçu de nos actionnaires tant historiques que plus récents, dont SFPI et S.R.I.W. Leur engagement sera déterminant pour le développement de nos produits innovants", ajoute Jean-Luc Vandebroek, Directeur Financier de Bone Therapeutics. "Cette levée de fonds nous permet ainsi de disposer de la trésorerie nécessaire pour poursuivre nos développements cliniques tout en privilégiant des instruments financiers non-dilutifs qui, comparés à une émission d'actions traditionnelle, engendrerait une dilution plus forte et immédiate. Conformément à notre stratégie de financement, nous continuerons d'explorer les options de financement disponibles pour le renforcement de notre trésorerie et assurer la réussite des prochains essais cliniques".

Sous réserve de la finalisation de cette opération de financement, ayant pour objectif de soutenir le développement de la Société et de renforcer sa situation financière, Bone Therapeutics prévoit de disposer de la trésorerie suffisante pour financer ses activités jusqu'au premier trimestre 2021. Le financement de 11,0 millions d'euros obtenu comprend :

-des prêts relais à hauteur de 4,75 millions d'euros, accordés par les banques commerciales et Sambrinvest, sous réserve de l'obtention d'une assurance-crédit, actuellement en attente des approbations règlementaires prévues en mai ;

-un apport en fonds propres de 1,26 million d'euros par les actionnaires et ;

-des obligations convertibles à hauteur de 4,99 millions d'euros flexibles, utilisables si et quand nécessaire.

Bone Therapeutics entend procéder à une augmentation de capital quand les conditions de marché seront favorables. Les actionnaires existants ont déjà pris un pré-engagement de participation.