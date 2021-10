Bone Therapeutics se dote d'un Conseil Scientifique pour le développement de sa plateforme de thérapies cellulaires et géniques basées sur des CSMi

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la nomination de plusieurs experts de renommée internationale à son Conseil Scientifique.

Les nouveaux membres de ce Conseil Scientifique ont été spécifiquement sélectionnés pour leur expertise et leur capacité à épauler Bone Therapeutics dans le développement de sa nouvelle plateforme CSMi de pointe. Cette plateforme CSMi servira au développement de produits de thérapie cellulaire et génique dotés de fortes propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices, pour le traitement de maladies sévères potentiellement mortelles présentant de forts besoins médicaux.

Le Conseil Scientifique de Bone Therapeutics est ainsi composé de scientifiques et de cliniciens de renommée mondiale dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique. Chacun de ses membres a été sélectionné sur la base de son expertise et de ses succès dans le développement clinique de thérapies cellulaires et géniques pour le traitement de conditions médicales grave spécifiques à fort besoin médical. Ces indications incluent la maladie du greffon contre l'hôte, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, la septicémie et les traumatismes qu'elle engendre, ainsi que plusieurs conditions orthopédiques, notamment l'ostéoarthrite.

"Bone Therapeutics développe une plateforme CSMi de nouvelle génération présentant un fort potentiel pour le développement de thérapies cellulaires et géniques transformatrices pour les patients souffrant de conditions médicales graves, menaçant leur pronostic vital et pour lesquelles il existe encore aujourd'hui un véritable besoin médical. Compte tenu du potentiel thérapeutique de cette plateforme et afin de la rendre opérationnelle le plus rapidement possible, Bone Therapeutics a réuni un groupe d'experts de renommée mondiale pour soutenir son développement", commente Antony Ting, PhD, Directeur Scientifique de Bone Therapeutics. "Ces experts ont tous été sélectionnés pour leur expertise dans le développement clinique de thérapies cellulaires et géniques. Le soutien de ce Conseil Scientifique constituera un atout essentiel tout au long du développement des produits CSMi de nouvelle génération de Bone Therapeutics pour les maladies inflammatoires aiguës."

"Compte tenu du potentiel thérapeutique de la plateforme CSMi que développe Bone Therapeutics, l'invitation à présider et à participer à la formation de ce Conseil Scientifique était une opportunité à ne pas manquer", poursuit Massimo Dominici, MD, Président du Conseil Scientifique de Bone Therapeutics. "La diversité d'expertises de ce Conseil Scientifique lui permettra de soutenir Bone Therapeutics et d'apporter une contribution essentielle au développement de sa plateforme CSMi, afin d'atteindre et de répondre le plus rapidement possible aux besoins des patients souffrant de pathologies graves à fort besoin médical."