Bone Therapeutics renforce sa visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021

Bone Therapeutics renforce sa visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2021









(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui la levée de 4 ME supplémentaires à la suite de l'émission, auprès d'actionnaires de la Société, d'obligations subordonnées avec option de conversion. Ce procédé permettra aux actionnaires obligataires de Bone Therapeutics d'être remboursés en actions de la Société, le prix de conversion étant fixé à 7 euros par action. Ce nouveau financement de 4 ME s'ajoute aux 11 ME levés par la société la semaine dernière.

Par ailleurs, Bone Therapeutics confirme l'octroi de 4,75 ME en prêts relais par les banques commerciales, comme détaillé dans le communiqué relatif au financement de 11 ME publié le 29 avril 2020. Cette décision fait suite à l'obtention de l'approbation règlementaire de l'assurance-crédit couvrant ces prêts relais. Le montant total des produits bruts engagés pour les deux opérations de financement s'élève désormais à 15 ME, étendant ainsi la visibilité financière de Bone Therapeutics jusqu'au deuxième trimestre 2021.

"C'est grâce à la confiance que lui porte ses actionnaires et au potentiel unique de son portefeuille de produits que Bone Therapeutics parvient aujourd'hui à obtenir ce financement malgré le climat économique actuel. Ces nouveaux fonds serviront essentiellement à l'exécution de la stratégie de développement clinique de la Société et à la progression de ses candidats produits vers la commercialisation, pour enfin atteindre les patients en attente de nouvelles options de traitement" commente Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "L'ajout de ce financement à celui réalisé la semaine dernière par Bone Therapeutics s'élève aujourd'hui à plus de 15 millions d'euros et nous offre désormais la possibilité de poursuivre nos activités jusqu'au deuxième trimestre 2021. Ce processus utilise, en outre, une méthode de financement bien plus adaptée au modèle de Bone Therapeutics, tout en évitant la dilution engendrée par une émission d'actions traditionnelle."

Les obligations convertibles non garanties seront émises sous forme nominative, remboursables à 100% de leur montant principal avec une échéance de 38 mois et un coupon de 8% par an. Le coupon sera payable annuellement. Le prix de conversion, fixé à 7 euros par action, atténue la dilution des actionnaires dans le cas où les obligations seraient remboursées en actions ordinaires de Bone Therapeutics. Les conditions spécifiques liées aux OCs peuvent être consultées dans la partie Investisseurs du site internet de Bone Therapeutics.