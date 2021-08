Bone Therapeutics : renforce sa structure financière grâce à la BEI

Bone Therapeutics : renforce sa structure financière grâce à la BEI









Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics annonce la réception d'une offre de déboursement de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) relatif à la première tranche de 8 millions d'euros de l'accord de financement signé en juillet 2021 pour un montant total de 16 ME .

Le versement de cette première tranche de 8 ME interviendra début septembre 2021.

La réception de l'offre de déboursement de la BEI pour cette première tranche fait suite à l'approbation de l'émission des droits de souscription associés par l'Assemblée générale extraordinaire de Bone Therapeutics qui s'est tenue le 23 août. Elle entraîne l'émission de 800.000 droits de souscription en faveur de la BEI.

Dans le cadre de cet accord, Bone Therapeutics annonce également la renégociation des 800 obligations convertibles émises le 7 mai 2020 pour un montant de 2 ME, envers Patronale Life en un prêt aux mêmes conditions de remboursement que l'accord passé avec la BEI, et l'émission de 200.000 droits de souscriptions souscrits de façon inconditionnelle par Patronale Life aux conditions et modalités décidées par l'Assemblée générale extraordinaire. Les 800 obligations convertibles détenues par Patronale Life seront annulées dès le versement de la première tranche de 8 ME par la BEI. Les 800 obligations convertibles émises le 7 mai 2020 envers Intégrale restent inchangées.

Chaque droit de souscription attribué à la BEI et Patronale Life accordera à son porteur le droit de souscrire à une action ordinaire de Bone Therapeutics avec un prix d'exercice de 2,52 euros. Les droits de souscription pourront être exercés à partir de la date de remboursement de la tranche concernée.

"Nous sommes très heureux de recevoir la première tranche de notre accord de financement avec la Banque Européenne d'Investissement. L'alignement des conditions de remboursement des obligations convertibles émises en 2020 sur les termes de cet accord de financement constitue un atout supplémentaire pour le renforcement de notre trésorerie", commente Jean-Luc Vandebroek, Directeur Financier de Bone Therapeutics. "Ce soutien nous donne ainsi une visibilité financière accrue pour mener à bien la poursuite de notre développement. Nous remercions sincèrement la BEI et nos actionnaires, dont la confiance nous a permis d'atteindre ces étapes décisives de notre développement".