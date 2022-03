Bone Therapeutics redéfinit ses priorités stratégiques

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la redéfinition de ses priorités stratégiques pour se concentrer spécifiquement sur le développement de son actif clinique le plus avancé, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB.

ALLOB est actuellement évalué dans le cadre d'une étude clinique de phase IIb randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, chez des patients présentant des fractures du tibia à haut risque. Sur la base de l'ensemble des données précliniques et des résultats positifs issus des précédentes études cliniques menées par Bone Therapeutics sur ALLOB, Bone Therapeutics reste à ce jour convaincu du très fort potentiel de création de valeur à court terme d'ALLOB. Les principaux résultats de l'essai de phase IIb sont toujours attendus au premier trimestre 2023. Un retard dans l'obtention de ces résultats ne peut cependant être exclu à ce jour.

De fait, et afin d'assurer l'obtention des résultats de l'étude clinique de phase IIb, Bone Therapeutics a mis en oeuvre une série de mesures visant à réduire sa consommation de trésorerie afin de permettre la finalisation de l'étude. En conséquence, Bone Therapeutics dédiera désormais l'entièreté de ses activités de R&D au soutien du développement clinique d'ALLOB et cessera toutes les activités liées au développement de sa plateforme préclinique de thérapie cellulaire et génique CSMi et les autres activités non liées à ALLOB.

Dans ce contexte, certains membres de l'équipe de direction de Bone Therapeutics, en accord avec le nouvel axe de développement stratégique, entameront les procédures nécessaires à leur départ de l'entreprise au cours des prochains mois. Cette décision concerne Miguel Forte (Directeur Général), Anthony Ting (Directeur Scientifique), Stefanos Theoharis (Directeur Commercial) et Lieve Creten (Directeur Financier). Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics, conservera ses fonctions durant la transition. Par ailleurs, l'ensemble des membres non exécutifs du Conseil d'administration ont accepté de suspendre leur rémunération pour le premier trimestre 2022 et ce jusqu'à nouvel ordre.

La finalisation de l'étude de phase IIb évaluant ALLOB sera supervisée par le Dr. Anne Leselbaum, MD, Directrice Médicale de Bone Therapeutics, et par le Dr. Anne-Sophie Lebrun, PhD, Directrice des Opérations.

Les négociations relatives à la mise en place d'un accord portant sur les droits mondiaux d'ALLOB avec l'un des partenaires chinois actuels de Bone Therapeutics se poursuivent, mais prennent plus de temps qu'initialement prévu. La conclusion éventuelle d'un accord contractuel définitif a été repoussée après la fin du premier semestre 2022.

A la suite de contacts préliminaires, le Conseil d'administration de Bone Therapeutics examine actuellement plusieurs possibilités pour la combinaison d'activités au sein de Bone Therapeutics, en tenant compte des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes. Bone Therapeutics communiquera le moment venu, si et quand les circonstances le permettront ou l'exigeront...