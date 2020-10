Bone Therapeutics : recrutement de 50% des patients dans l'essai pivot de phase III évaluant JTA-004 dans l'arthrose du genou

(Boursier.com) — Bone Therapeutics annonce aujourd'hui avoir traité la moitié des patients prévus dans son étude de Phase III évaluant le viscosupplément amélioré, JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou. Au rythme de recrutement actuel, et en supposant que le développement de la pandémie de COVID-19 n'entraînera pas d'autre perturbation significative des systèmes de santé à l'échelle mondiale, Bone Therapeutics estime pouvoir finaliser le recrutement des patients avant la fin de l'année 2020. Les résultats du critère d'évaluation principal à 3 mois et de la période d'évaluation à 6 mois sont attendus au second semestre 2021.

"La pandémie de COVID-19 est responsable d'un grand nombre de défis rencontrés aujourd'hui par l'ensemble des acteurs de l'industrie pour le recrutement de patients. En dépit de ces difficultés, Bone Therapeutics est parvenu, avec le soutien de NBCD, à traiter plus de la moitié des patients prévus dans l'essai de Phase III évaluant JTA-004, démarré mi-mai, en à peine plus de quatre mois", commente Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Ces progrès significatifs vont nous permettre, conformément au calendrier initial, de compléter le recrutement avant la fin de l'année et de présenter les principaux résultats d'ici le second semestre de l'année prochaine. L'obtention de résultats positifs pour cette étude pivotale constituerait une véritable réussite et une réponse efficiente au fort besoin médical estimé à 250 millions de patients dans le monde souffrant d'arthrose du genou, une condition douloureuse provoquant un lourd handicap."

L'étude de phase III évaluant JTA-004 est un essai contrôlé, randomisé et en double aveugle, visant l'évaluation du potentiel d'une unique injection intra-articulaire de JTA-004 pour la réduction de la douleur arthrosique dans le genou, comparé à un placebo ou au Hylan G-F 20, le traitement actuel de référence de l'arthrose sur le marché. L'étude est actuellement menée dans six pays européens ainsi qu'au sein de la RAS de Hong-Kong. Depuis le lancement du recrutement à la mi-Mai 2020, 50% des patients éligibles à l'étude ont déjà été traités. L'étude prévoit le recrutement de 676 patients souffrant d'arthrose du genou symptomatique légère à modérée, en accord avec les critères du protocole initial.

Le JTA-004 est un produit injectable de nouvelle génération développé par Bone Therapeutics pour le traitement de la douleur arthrosique du genou. Constitué d'un mélange unique d'acide hyaluronique - un composant naturel du liquide synovial du genou, de protéines plasmatiques et d'un analgésique à action rapide, le JTA-004 devrait améliorer la lubrification et accroître la protection du cartilage de l'articulation du genou, tout en allégeant la douleur arthrosique. Au cours d'une précédente étude de phase II randomisée et en double aveugle incluant 164 patients, JTA-004 a montré un soulagement de la douleur, à 3 mois et à 6 mois, supérieur à celui procuré par le Hylan G-F 20, le traitement actuel de référence dans le traitement de l'arthrose.