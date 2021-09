Bone Therapeutics réagit au communiqué de presse publié par Hybrigenics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, souhaite réagir au communiqué de presse publié récemment par Hybrigenics, faisant suite à une prise de contact très préliminaire établie à l'initiative d'Hybrigenics afin d'examiner la combinaison de certaines activités au sein de Bone Therapeutics.

Cette opportunité d'entamer des discussions avec Hybrigenics sera soigneusement évaluée par le conseil d'administration de Bone Therapeutics, au même titre que les autres opportunités stratégiques présentées à Bone Therapeutics, en tenant compte des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes. De plus amples informations seront mises à disposition en temps voulu, si et quand les circonstances le permettront ou l'exigeront...