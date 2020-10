Bone Therapeutics participe à la conférence virtuelle Cell & Gene Meeting on the Mesa

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce aujourd'hui que son PDG, Miguel Forte, MD, PhD, réalisera une présentation à la conférence annuelle "Cell & Gene Meeting on the Mesa " qui se déroulera en virtuel du 12 au 16 octobre. Miguel Forte présidera également la séance intitulée "L'environnement réglementaire européen pour les ATMP - Faut-il s'attendre à un renforcement ou à un relâchement de la réglementation ?" avec la participation d'intervenants de l'Organisation européenne pour les maladies rares (EURORDIS), l'Agence européenne des médicaments (EMA) et de la Commission européenne.

Organisée par l'Alliance pour la Médecine Régénérative, la "Cell & Gene Meeting on the Mesa" est une conférence virtuelle de 5 jours incluant plus de 120 présentations d'entreprises de premier plan, publiques comme privées, mettant en avant les réalisations techniques et cliniques des douze derniers mois dans les domaines de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique, de l'édition génétique, de l'ingénierie tissulaire et, plus largement, des technologies de la médecine régénérative.

La conférence reçoit plus de 100 intervenants et orateurs de premier plan participant à 20 sessions approfondies couvrant tous les aspects de la commercialisation de la thérapie cellulaire et génique. Les présentations des entreprises seront disponibles à la demande pendant toute la durée de la conférence.