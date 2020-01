Bone Therapeutics participe à la 38ème édition de la J.P. Morgan Healthcare Conference

Bone Therapeutics participe à la 38ème édition de la J.P. Morgan Healthcare Conference









(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui que son Directeur Général le docteur Miguel Forte, MD, PhD, participera à la 38ème édition de la J.P. Morgan Healthcare Conference qui se tiendra à San Francisco du 13 au 16 janvier 2020.