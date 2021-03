Bone Therapeutics : parmi les intervenants de la conférence virtuelle sur la croissance émergente organisée par M Vest LLC et Maxim Group LLC

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce aujourd'hui que son Directeur Général, Miguel Forte, MD, PhD, interviendra au cours de l'inauguration de la 2021 Emerging Growth Virtual Conference, organisée par M Vest LLC et Maxim Group LLC.

La conférence se déroulera les 17 et 18 mars de 9h00 à 17h00 EST (soit de 15h00 à 23h00 CET) et inclura des tables rondes de discussions entre plusieurs dirigeants d'industries émergentes en pleine croissance, modérées par les analystes de Maxim Research, des discussions libres avec Q&R en direct, ainsi que des présentations d'émetteurs du monde entier.

Au cours de cette conférence virtuelle, Bone Therapeutics fera partie des intervenants aux cotés de décideurs du secteur de la santé responsables du développement de nouveaux traitements innovants dans une vaste gamme d'indications.