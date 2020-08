Bone Therapeutics obtient une subvention de 1 ME

(Boursier.com) — La Direction Générale de l'Économie, l'Emploi et la Recherche de la région Wallonne, en Belgique a octroyé à Bone Therapeutics une subvention de 1 ME en fonds non dilutifs.

Ce financement vient renforcer la trésorerie de Bone Therapeutics et soutiendra le développement de son essai clinique pivot de phase III évaluant actuellement JTA-004, une solution de protéines prête à l'emploi.