Bone Therapeutics nomme Stefanos Theoharis au poste de Directeur Commercial

Bone Therapeutics nomme Stefanos Theoharis au poste de Directeur Commercial









(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui le renforcement de son équipe de direction par la nomination de Stefanos Theoharis, PhD, au poste de Directeur Commercial (Chief Business Officer - CBO).

Stefanos sera responsable des activités de développement de l'entreprise et de l'exécution de sa stratégie commerciale. Ses priorités immédiates consisteront principalement en la négociation d'accords de partenariat portant sur les produits de Bone Therapeutics et la recherche d'innovations technologiques permettant de renforcer à terme le portefeuille de produits de l'entreprise. Il sera également en charge du développement des stratégies commerciales relatives au portefeuille de produits et à la plateforme de thérapie cellulaire de la Société.

"À ce stade du développement de Bone Therapeutics, il était essentiel de faire appel à un cadre confirmé disposant d'une forte expérience pour atteindre notre prochaine série d'objectifs commerciaux", déclare Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Stefanos dispose d'un parcours remarquable présentant de forts succès dans le développement commercial, tant au sein de sociétés de biotechnologie en phase rapide de croissance que de groupes biopharmaceutiques internationaux de renommée mondiale. Il dispose notamment d'une expertise conséquente du développement et de la fabrication de médicaments de thérapie cellulaire. C'est cet éventail de compétences variées, qui couvre tant les licences que les transactions de fusions-acquisitions et les partenariats en R&D, qui sera inestimable dans le renforcement de nos initiatives commerciales, en accord avec la progression de notre portefeuille de produits en phases cliniques intermédiaires ou avancées dont l'horizon de commercialisation approche".

Stefanos apporte à Bone Therapeutics plus de 15 ans d'expérience en développement commercial dans les domaines de l'industrie pharmaceutique et des biotechnologies, plus spécifiquement en thérapie cellulaire et génique. Durant cette période, il a notamment occupé le poste de Vice-Président Senior de Cell Medica, une société de biotechnologie au stade clinique, où il a participé au développement de la plateforme d'immunothérapie allogénique utilisant des cellules T de l'entreprise au travers d'acquisitions ciblées et de partenariats stratégiques avec des institutions de recherche de premier plan. Avant de rejoindre Cell Medica, Stefanos était Directeur Commercial d'apceth GmbH, une société spécialisée dans le développement de produits de Cellules Mésenchymateuses Stromales (MSC) génétiquement modifiées, exerçant également une activité de fabricant sous contrat dans l'espace ATMP. Notamment, il y était responsable des activités de développement commercial, y compris des négociations de licences et de contrats de service. Il a par ailleurs occupé les postes de Responsable du Développement Commercial d'Antisense Pharma (aujourd'hui Isarna), une société spécialisée dans le développement de médicaments à ARN antisens, et de Roche, où il était en charge des activités liées aux partenariats dans les sciences et les technologies émergentes. Enfin, Stefanos a travaillé chez Lazard, la banque d'investissement mondiale, en tant que conseil en fusions-acquisitions et transactions financières de plusieurs entreprises du secteur des sciences de la vie. Stefanos est titulaire d'un Master des Sciences en Médecine Moléculaire et d'un Doctorat en Pathologie et Immunologie de l'Imperial College London.