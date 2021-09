Bone Therapeutics nomme Lieve Creten en qualité de Directeur financier par intérim

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la nomination de Lieve Creten en qualité de Directeur financier par intérim, en remplacement de Jean-Luc Vandebroek.

La nomination de Lieve Creten au poste de Directeur financier par intérim de Bone Therapeutics prend effet à compter du 20 septembre 2021. Lieve Creten succède à Jean-Luc Vandebroek, qui continuera de siéger au Conseil d'administration et facilitera le passage de témoin.

Bone Therapeutics a choisi Lieve Creten pour son expertise de la finance et des fusions-acquisitions dans le secteur public comme privé, un atout précieux pour la mise en oeuvre de son réalignement stratégique. Bone Therapeutics entend, en effet, se recentrer totalement sur la professionnalisation et l'élargissement des indications thérapeutiques de sa plateforme de thérapie cellulaire et génique de Cellules Souches Pluripotentes induites (CSPi) fondée sur l'utilisation de Cellules Stromales Mésenchymateuses (CSM).

L'expérience en finance de Lieve, acquise en qualité d'expert-comptable au sein de Deloitte Belgique Financial Advisory, garantira la qualité du contrôle de gestion, de la supervision et de la conformité au cours du recentrage stratégique de Bone Therapeutics sur sa plate-forme CSPi incluant son produit de thérapie cellulaire allogénique ALLOB.

"Jean-Luc nous a rejoints il y a plus de quatre ans, années au cours desquelles il a apporté une contribution précieuse à la Société. Il a très largement concouru à l'obtention des financements nécessaires au développement de Bone Therapeutics et nous lègue de solides relations avec les investisseurs sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour nos projets de développement au cours des prochaines années. Je respecte sa décision de quitter Bone Therapeutics, bien qu'à regret. Je tiens à lui présenter tous nos voeux de réussite pour la poursuite de sa carrière" commente Jean Stéphenne, Président de Bone Therapeutics.

Bone Therapeutics a convenu d'une transition programmée des fonctions de Directeur financier de Jean-Luc Vandebroek au quatrième trimestre 2021, qui sera ainsi en mesure de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors de la Société à partir de la fin de l'année. Il continuera de siéger au Conseil d'administration de Bone Therapeutics, en qualité d'administrateur non exécutif, et facilitera un passage de témoin en douceur à la direction financière. Bone Therapeutics s'est déjà mis en quête d'un nouveau Directeur financier à titre permanent, et publiera un communiqué le moment venu.

"Bone Therapeutics a vocation à consacrer l'intégralité de ses ressources au développement de sa plateforme de thérapie cellulaire CSPi, qui inclut notamment ALLOB, et à l'élargissement de ses indications thérapeutiques, en se fondant sur les résultats déjà obtenus en orthopédie. Dans ce contexte, l'équipe de direction de Bone Therapeutics se doit d'évaluer les multiples options stratégiques qui lui sont ouvertes" poursuit Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics. "De par son expérience, Lieve Creten est la partenaire idéale pour faire bénéficier l'équipe de direction de ses connaissances et compétences spécifiques à ce stade déterminant du développement de Bone Therapeutics. Je tiens à remercier sincèrement Jean-Luc pour ses quatre années d'engagement sans réserve en tant que Directeur financier et pour sa facilitation du passage de témoin qui sera essentielle."