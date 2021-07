Bone Therapeutics : nomination du Dr. Anne Leselbaum en qualité de Directrice Médicale

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Anne Leselbaum, MD, en qualité de Directrice Médicale, à compter du 23 août 2021.

En tant que Directrice Médicale, le Dr. Leselbaum sera responsable de la direction de tous les développements cliniques ainsi que des affaires, stratégies et activités médicales de l'intégralité du portefeuille de produits de Bone Therapeutics. Elle supervisera également les discussions règlementaires au cours du développement clinique des produits phares de Bone Therapeutics, le JTA-004 et ALLOB, jusqu'à leur commercialisation.

"Bone Therapeutics vient d'atteindre une phase clé de son développement. Nous approchons en effet des résultats de l'essai clinique pivot de phase III évaluant notre atout principal, le viscosupplément amélioré JTA-004, dans le traitement de la douleur arthrosique du genou. Nous sommes également en phase d'accélération sur le développement clinique d'ALLOB, notre plateforme de thérapie cellulaire allogénique adaptable. Par ailleurs, nos récents succès en orthopédie nous ont permis d'améliorer et de développer fortement nos capacités dans les Cellules Stromales Mésenchymateuses (CSM) afin de cibler de plus vastes indications. Afin de soutenir cette vague de développements, Bone Therapeutics a plus que jamais besoin d'une Directrice Médicale dont l'expertise correspond à celle de notre nouveau Directeur Scientifique" déclare Miguel Forte, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Anne Leselbaum dispose d'une forte expertise dans le développement de médicaments jusqu'à la commercialisation, quelles que soient les étapes cliniques à franchir. En témoigne son expérience avec le produit de thérapie cellulaire allogénique approuvé de Takeda, l'Alofisel. Sa capacité à développer de fortes connexions avec les leaders d'opinions et ses interactions et relations déjà existantes avec les régulateurs, particulièrement l'Agence Européenne du Médicament et la Food and Drug Administration américaine, s'avèreront clés pour le franchissement de ces étapes du développement de Bone Therapeutics."