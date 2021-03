Bone Therapeutics : nomination

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de thérapie cellulaire répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres maladies, annonce la nomination du Dr. Anthony Ting, PhD, un expert reconnu de l'industrie des thérapies à base de cellules souches, en qualité de Directeur Scientifique. Cette nomination sera effective au 1er avril 2021.

Fort de 20 ans d'expérience dans le développement clinique translationnel de thérapies basées sur l'utilisation de cellules souches adultes, le Dr. Ting sera responsable des activités de recherche de Bone Therapeutics. Il supervisera notamment le développement de la plateforme de Cellules Stromales Mésenchymateuses (CSM) différenciées, allogéniques et prêtes à l'emploi de Bone Therapeutics, ALLOB. Son objectif principal à court terme sera de poursuivre l'agrandissement du portefeuille de produits de Bone Therapeutics, en s'appuyant sur le savoir-faire interne de la Société et ses collaborations externes sur de nouveaux produits de thérapie cellulaire spécialisés à l'efficacité accrue, utilisant des CSM différenciées et modifiées.

"Anthony est un expert en matière de recherche translationnelle dont le parcours passe par une gamme complète de programmes de thérapie cellulaire et génique de pointe. Sa très forte expérience constituera un atout précieux pour Bone Therapeutics qui ambitionne de devenir un acteur international des thérapies cellulaires spécialisées dans un vaste panel d'indications. Nous sommes par ailleurs des partenaires de longue date et avons déjà travaillé ensemble : l'année dernière, il m'a notamment succédé au Conseil d'administration de la Société Internationale de Thérapie Cellulaire et Génique", commente Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Anthony jouera un rôle clé dans la croissance de notre portefeuille de produits thérapeutiques innovants et dans l'exploration de nouvelles applications de thérapie cellulaire pour le traitement de maladies à fort besoin médical dans de nombreuses aires thérapeutiques. Son expertise en matière d'interactions avec les autorités réglementaires sur les thérapies cellulaires et sa double localisation aux États-Unis et en Europe nous permettront de renforcer nos échanges avec les organismes de régulation, les investigateurs et les investisseurs américains, consolidant ainsi notre présence sur le marché américain tout en poursuivant le développement clinique de notre plateforme de thérapie cellulaire allogénique ALLOB."