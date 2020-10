Bone Therapeutics, Link Health et Pregene s'associent pour le développement et la commercialisation de la plateforme de thérapie cellulaire allogénique en Chine et en Asie du Sud-Est

Crédit photo © Bone Therapeutics

Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, Link Health Pharma Co Ltd et la Shenzhen Pregene Biopharma Company, Ltd annoncent aujourd'hui la signature d'un accord exclusif de licence pour la fabrication, le développement clinique et la commercialisation d'ALLOB, la plateforme de thérapie cellulaire osseuse allogénique prête à l'emploi de Bone Therapeutics en Chine (Hong-Kong et Macau inclus), à Taïwan, Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande.

Selon les termes de l'accord, Bone Therapeutics pourra recevoir jusqu'à 55 ME en paiements d'étapes de développement, réglementaires et commerciales, incluant des paiements initiaux et d'étape à hauteur de 10 ME attendus dans les 24 prochains mois. Bone Therapeutics est également éligible au paiement de redevances à deux chiffres échelonnées sur le ventes annuelles nettes d'ALLOB. Bone Therapeutics conserve par ailleurs les droits de développement et de commercialisation d'ALLOB dans toutes les autres zones géographiques en dehors de celles couvertes par cet accord. En conséquence, Bone Therapeutics poursuivra ses efforts pour le développement et la commercialisation d'ALLOB aux Etats-Unis et en Europe et plus largement, pour le développement de nouveaux produits de thérapie cellulaire innovants.

"Cette collaboration entre Bone Therapeutics, Link Health et Pregene, en plus d'étendre notre champ d'action géographique, démontre le fort potentiel commercial d'ALLOB" a déclaré Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général de Bone Therapeutics. "Nous disposons déjà d'une certaine expertise opérationnelle en Asie grâce à l'essai clinique de Phase III de notre produit phare, le JTA-004, que nous menons actuellement à Hong-Kong. Nous avons par ailleurs décidé de collaborer avec Link Health, et Pregene, du fait de leur forte expérience en matière de thérapies avancées et de thérapies cellulaires, ainsi que de leurs antécédents avérés dans le développement et la mise en oeuvre commerciale sur les marchés chinois et asiatique de manière générale. De fait, Pregene dispose d'une vaste capacité de production de thérapie cellulaire très bien implantée dans ces régions. De son côté, Bone Therapeutics poursuivra le développement de la plateforme de thérapie cellulaire ALLOB pour d'autres marchés. Nous souhaitons notamment explorer d'autres opportunités de partenariat aux Etats-Unis et en Europe."

Cet accord fournit à Link Health et Pregene les droits exclusifs pour le développement clinique et la commercialisation d'ALLOB pour le traitement des maladies osseuses en Grande Chine, mais également à Taïwan, Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande. Tous les droits relatifs à la Chine seront transférés à Pregene et Link Health obtiendra les droits relatifs aux pays restants. Bone Therapeutics partagera son savoir-faire breveté en matière de fabrication pour l'expansion et la différenciation des cellules de formation osseuse et aura la possibilité de fournir ALLOB à Link Health et à Pregene en préparation de leurs développements cliniques.

"Cette collaboration et l'obtention d'un accord de licence pour la plateforme ALLOB de Bone Therapeutics nous permettent aujourd'hui d'ajouter un nouvel atout majeur à notre portefeuille de produits. ALLOB a déjà démontré par le passé sa capacité à réduire le temps de récupération et à stimuler la croissance osseuse dans un grand nombre de conditions osseuses, ainsi que son impact majeur sur la qualité de vie des patients" commente Yan Song, PhD, Directeur Général de Link Health. "Link Health met un point d'honneur à collaborer avec des sociétés présentant un portefeuille de produits thérapeutiques prometteurs et une direction entrepreneuriale affirmée. Ce partenariat avec Bone Therapeutics est le résultat direct de notre engagement commun envers le développement et la promotion du fort potentiel de la thérapie cellulaire et ainsi que de la médecine régénérative."